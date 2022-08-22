İklim kriziyle mücadele ve sürdürülebilir bir dünya için çalışan Garanti BBVA'nın, DenizTemiz Derneği/TURMEPA iş birliğiyle yürüttüğü "Mavi Nefes Projesi"nin 9 aylık raporu açıklandı.

Rapora göre, 21 Eylül 2021-Haziran 2022 tarihleri arasında deniz süpürgeleri, 52 bin 590 kilogram atık topladı ve geri dönüşüme kazandırdı.

Deniz süpürgeleriyle toplanan atıklar, yaklaşık 46 bin kişinin günlük ürettiği atığa eşit.

Atıkların büyük kısmı poşet ve pet şişeden oluşuyor

Proje kapsamında deniz süpürgelerinin topladığı yaklaşık 53 ton atığın 17 tonu, poşet, pet şişe ve benzeri plastik atıklardan oluşuyor. Temizlik kapsamında Marmara Denizi'nden 4,8 ton giyim ve tekstil malzemesi, 4,4 ton metal, 4 ton balık ağı gibi balıkçılık atıklarıyla, 11 ton deniz salyası ve deniz çöpü toplandı.

[Fotoğraf: AA]

Denizlerin oksijen kaynağı olması konusunda bilgi seviyesi yüzde 99'a yükseldi

Projenin farkındalık yaratma ayağında ortaokul seviyesinde gerçekleştirilen çevrim içi eğitimlerle, "Küresel İklim Değişikliği, Denizlerimiz, Deniz Salyası (Müsilaj), Kirlilik Kaynakları, Sıfır Atık Hareketi, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Karbon Salımı" konuları ele alınıyor.

Eğitimlerin verimliliğinin ölçülmesi ve geliştirilmesi hedefiyle öğrencilere "Bilgi Testi" de uygulanıyor. Testlerin sonuçları değerlendirildiğinde Mavi Nefes Projesinde eğitimlere katılan öğrencilerin farkındalık seviyelerinde büyük oranlarda değişim göze çarpıyor.

Yapılan testlerde, öğrencilerin denizlerin oksijen kaynağı olması konusundaki bilgi seviyelerinin yüzde 68,5'den yüzde 99'a, kıyı ekosistemlerinde depolanan karbonu ifade eden "Mavi Karbon" kavramının bilinirliğinin de yüzde 56'dan yüzde 94,3'e yükseldiği görüldü.

Okullarda halihazırda yürütülmekte olan "Sıfır Atık Projesi" ile ilgili farkındalığın ise yüzde 64,5'ten yüzde 86,3'e çıktığı, atık oluşumunun önlenmesi ve geri dönüşüm konularına hassasiyetin de arttığı gözlemlendi. Ayrıca fitoplanktonun oksijen üretmesinin bilinirliğinin yüzde 47,7'den yüzde 99,2'ye yükseldiği görüldü.

Proje Antalya'ya da taşındı

Garanti BBVA ve TURMEPA "Mavi Nefes Projesi"ni Antalya Adrasan'a da taşıdı. Proje kapsamında temmuz ayından itibaren deniz turizminin yoğun olduğu Adrasan bölgesinde faaliyete başlayan deniz süpürgesi, bölgede 4 ay boyunca hem katı hem de sıvı atık toplayarak deniz temizliği için çalışacak.