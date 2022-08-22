Haber Giriş: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 12:28Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Akaryakıt istasyonunda arızalanan otomobil alev aldı
İstanbul Sarıyer'de akaryakıt istasyonunda arızalanan otomobil alev aldı. Yangın, istasyona sıçramadan söndürüldü. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonunda arızalanan otomobile, 2 kişi müdahalede bulundu. Ön kaputu açılarak kontrol edilen otomobil, bir anda alev aldı.
Otomobili tamir etmeye çalışanlar koşarak uzaklaşmaya çalıştı. Bu sırada koşanlardan biri, arkalarında bisiklet üzerinde bulunan çocuğa çarptı. Geri dönen adam çocuğu kucaklayarak istasyondan çıktı.
İstasyon görevlileri yangın tüpü ile alevlere kısa sürede müdahale etti. Yangın, istasyona sıçramadan söndürüldü. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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