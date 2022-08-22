Haber Giriş: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 12:15Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Gaziantep'te 1 milyon 458 bin 500 makaron ele geçirildi
[Fotograf: DHA]
Gaziantep'te polis ekipleri kaçakçılara göz açtırmıyor. Ekiplerin iş yeri ve depoya düzenledikleri operasyonda 1 milyon 458 bin 500 boş makaron ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, iş yeri ile depoya baskın düzenledi.
Aramalarda 1 milyon 458 bin 500 boş makaron ele geçirildi.
Makaronlara el koyan ekipler, ismi açıklanmayan şüpheliyi gözaltına aldı.
Etiketler: Gaziantep Kaçakçılık Makaron
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