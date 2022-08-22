Haber Giriş: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 11:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında 39 tutuklama
[AA (Arşiv)]
Ankara'da polis ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 260 zanlıdan 39'u tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde 15-21 Ağustos'ta uyuşturucu operasyonları düzenledi.
Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan 260 zanlıdan 39'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Ankara Uyuşturucu Narkotik
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