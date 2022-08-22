Haber Giriş: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 10:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Amasya'da minibüsle otomobil çarpıştı: 20 yaralı
[Fotograf: İHA]
Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 20 kişi yaralandı.
Kaza Amasya - Çorum kara yolu Kayabaşı köyü mevkiinde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan minibüs karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı.
Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3'ü çocuk, 20 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
Son Haberler
- 11:18
- 11:18
- 11:07
- 10:49
- 11:18
Sıradaki Haber
Gaziantep'teki trafik kazasına karışan otobüs hız sınırını aşmış
Yükleniyor lütfen bekleyiniz