Haber Giriş: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 09:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da sahilde "el bombası" paniği
[Fotograf: TRT Haber]
İstanbul'da denize giren vatandaşlar, suyun altında patlayıcı bir madde gördü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. El bombası olduğu belirlenen patlayıcı etkisiz hale getirildi.
Kartal Dragos Sahili'nde denize girenler, suyun altında patlayıcıya benzer bir madde görünce paniğe kapıldı.
Vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen deniz polisleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
[Fotoğraf: DHA]
Tespit edilen el bombası imha edildi
Sahil Güvenlik ekipleri de, denizde yer belirleme ve fotoğraflama çalışması yaptı.
Patlayıcının el bombası olduğu tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Sualtı Savunma Komandoları (SAS) yönlendirildi.
Denizden çıkarılıp imha edilen el bombası, daha sonra incelenmek üzere emniyete götürüldü.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: İstanbul Sahil Güvenlik
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