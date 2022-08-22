Kartal Dragos Sahili'nde denize girenler, suyun altında patlayıcıya benzer bir madde görünce paniğe kapıldı.



Vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen deniz polisleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

[Fotoğraf: DHA]

Tespit edilen el bombası imha edildi

Sahil Güvenlik ekipleri de, denizde yer belirleme ve fotoğraflama çalışması yaptı.

Patlayıcının el bombası olduğu tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Sualtı Savunma Komandoları (SAS) yönlendirildi.

Denizden çıkarılıp imha edilen el bombası, daha sonra incelenmek üzere emniyete götürüldü.

[Fotoğraf: DHA]