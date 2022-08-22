Haber Giriş: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 03:43Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kontrolden çıkan taksi bariyerlere çarparak takla attı
[Fotograf: DHA]
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan taksi beton bariyerlere çarparak takla attı. Sürücü, hurdaya dönen taksiden hafif yaralı şekilde çıkartıldı.
Kaza, saat 01.00 sıralarında Anadolu Caddesi Turan Köprüsü yakınında meydana geldi.
Bayraklı'dan Karşıyaka yönüne taksi ile seyir halinde olan İdris Y., henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan taksi, önce beton bariyerlere çarptı daha sonra da takla attı.
Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hurdaya dönen taksiden hafif yaralı şekilde çıkartılan İdris Y.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: İzmir Trafik Kazası
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