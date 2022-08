Bölgede elyaf atıklardan iplik üretimi yapılan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yoğun duman yükselen fabrikadaki yangının söndürülmesi için çok sayıda ekip çalışma yürüttü.

Çalışmalar sırasında fabrika çatısının bir bölümünde çökme meydana geldi.

[Fotoğraf: AA]

1 itfaiye eri tedavi altına alındı

Yangını söndürme çalışmaları sürerken, dumandan etkilenen 1 itfaiye eri de Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan itfaiye erinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Can kaybımız yok"

Öte yandan Uşak Valisi Turan Ergün de bölgeye giderek, yangınla ilgili bilgi aldı.

Ergün yangınla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"İplik ve kullanılan hammadde yangına çok elverişli, ortam sıcak. Open-end kısmında çıktığı söyleniyor ama çıkış sebepleri daha sonra itfaiye tarafından belirlenecek. Şu an bizim öncelikli amacımız yangını söndürmek. Yangın devam ediyor hala. Herhangi bir can kaybımız yok. En büyük sevinç kaynağımız o şu anda. İnşallah bir an önce söndürmek için uğraşıyoruz."

7 saatte kontrol altına alındı

Alevlerle mücadele sürerken, depolardaki ürün ve malzemeler iş makineleriyle fabrikadan çıkarıldı.

Yangın yaklaşık 7 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi.