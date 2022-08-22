Fatih Topkapı Sulukule Caddesi’nde seyreden İETT otobüsü şoförü, yol kenarında yürüyen adamı görmedi. Otobüsün yan tarafıyla yayaya çarpan şoför, hız kesmeden yoluna devam etti. Çarpmanın etkisiyle yere düşen adam hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan yaya, sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis konuyla ilgili çalışma başlattı.

"Otobüsü durdurmaya çalıştık, durmadı"

Kaza sırasında bölgede bulunan esnaf Mert Sevinç, "Biz iş yerimizin önünde oturuyorduk. Aşağıdan İETT otobüsü geliyordu. Sağ taraftan bir kişi yukarı doğru çıkarken İETT otobüsü hızlı bir şekilde ona vurdu. Aracı biz durdurmaya çalıştık, durmak istemedi. Otobüs direkt durağına gitti. 1 saat geçmeden polisler gelip kamera görüntülerini aldı" dedi.