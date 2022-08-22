Haber Giriş: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 10:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'teki trafik kazasına karışan otobüs hız sınırını aşmış
[Fotograf: AA]
Gaziantep'te 15 kişinin hayatını kaybettiği kazanın raporu ortaya çıktı. Yolcu otobüsünde bulunan takografın kaza öncesi 130 kilometre hız kaydettiği öğrenildi. Kaza raporunda 307 metrelik fren izi de tespit edildi.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde kaza yapan bir araca müdahale için güvenlik şeridinde bulunan ekibe ve araçlara, kaza yerinden 150 metre geride devrilen ve kayan Özel Diyarbakır Seyahat'e ait yolcu otobüsünün çarpmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında oluşturulan kaza raporunda, olay yerinde otobüsün 307 metrelik fren izi tespit edildiği ve kaza sırasında otobüsteki takografın 130 kilometre hız kaydettiğine işaret edildi.
Otobüsler için belirlenen hız sınırının 100 kilometre olduğu TAG Otoyolu'nun Nizip bölümünde önceki gün meydana gelen kazalarda, aralarında 3 sağlık görevlisi, 3 itfaiye personeli ve 2 basın mensubunun bulunduğu 15 kişi yaşamını yitirmiş, 31 kişi de yaralanmıştı.
Etiketler: Gaziantep Otobüs Trafik Kazası
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