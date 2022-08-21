Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde kaza yapan bir araca müdahale için güvenlik şeridinde bulunan ekibe ve araçlara, kaza yerinden 150 metre geride devrilen ve yolcu otobüsünün çarpmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kazada yaralanan otobüs şoförü A.M, Nizip Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından sorgu için İlçe Jandarma Komutanlığına gönderildi. Şoför A.M, daha sonra nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Zanlı, nöbetçi hakimlikçe "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı.

TAG Otoyolu'nun Nizip bölümünde dün meydana gelen kazalarda, aralarında 3 sağlık görevlisi, 3 itfaiye personeli ve 2 basın mensubunun bulunduğu 15 kişi yaşamını yitirmiş, 31 kişi de yaralanmıştı.

Şoförünün ifadesi ortaya çıktı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde dün meydana gelen kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında savcılıkta ifade veren otobüs şoförü A.M, yaklaşık 5 yıldır otobüs şoförlüğü yaptığını söyledi.

İstanbul'dan 19 Ağustos 2022 Cuma günü saat 19.00 sıralarında hareket ettikleri otobüs ile Diyarbakır'a seyir halinde olduklarını, otobüsü diğer şoför arkadaşı V.Ö. ile kullandığını anlatan A.M, şöyle devam etti:

"Saat 10.00-11.00 sıralarında Nizip'te bir tesiste tekrar mola verdik. Mola esnasında otobüsün şoför koltuğuna geçtim. V.Ö. ise yeniden istirahate ayrıldı. Tam bilememekle beraber 100-110 kilometre hızla seyir halindeydim. Tüm yolculuk esnasında yanımızda muavinimiz B. bulunmaktaydı. B. de ara ara istirahate çekildi ama en son tesislerde o da benimle beraber uyanıktı. Ben otobüs sürüşünü yaptığım sırada muavinimiz B. de anımsadığım kadarıyla yolcularımızla ilgileniyordu. Bu şekilde yaklaşık 15 kilometre ilerledikten sonra bir kaza olduğunu gördüm. Yol üzerinde modelini anımsayamadığım 3-4 otomobil, bir itfaiye aracı, bir ambulans vardı. Anladığım kadarıyla bir kaza olmuştu ancak kaza aracını ve kazayı tam anımsayamıyorum."

15 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi de yaralandı

TAG Otoyolu'nun Nizip bölümünde dün meydana gelen kazalarda, aralarında 3 sağlık görevlisi, 3 itfaiye personeli ve 2 basın mensubunun bulunduğu 15 kişi yaşamını yitirmiş, 31 kişi de yaralanmıştı.