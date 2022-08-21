Haber Giriş: 21 Ağustos 2022 Pazar 19:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da orman yangını
[Fotograf: AA]
Manisa’nın Kula İlçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Hamidiye Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler 2 uçak, 4 helikopter, 13 arazöz ve 4 su tankeri ile müdahale başlattı.
Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alındı.
Yangında 5 dekar kızılçam ormanının zarar gördüğü belirlendi.
Etiketler: Manisa Orman Yangını
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