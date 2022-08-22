Haber Giriş: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 11:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasya'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 20 yaralı
[Fotograf: AA]
Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 20 kişi yaralandı.
Tarım işçilerinin taşındığı Ahmet Şimşek idaresindeki minibüs ile karşı yönden gelen Recep Sinan Aşık'ın kullandığı otomobil, Amasya-Çorum kara yolu Kayabaşı köyü mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ve minibüsteki tarım işçilerinin de arasında bulunduğu 20 kişi yaralandı.
Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edildi.
Etiketler: Trafik Kazası Amasya
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