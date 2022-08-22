Haber Giriş: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 10:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da belediye otobüsü şarampole devrildi: 21 yaralı
[Fotograf: İHA]
Bursa'da belediye otobüsü, arıza nedeniyle yol kenarında duran kamyonete çarparak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada otobüste bulunan 21 kişi yaralandı.
Murat Mutlu idaresindeki kamyonet, Avrupa Konseyi Bulvarı Mutlular Mahallesi civarında arızalanarak sol şeritte durdu.
O sırada arkadan gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen belediye otobüsü, kamyonete çarptıktan sonra yol kenarındaki bahçeye savruldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
2'si ağır 21 kişi yaralandı
Otobüsteki 21 kişi yaralandı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Otobüs de çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
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