Haber Giriş: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 14:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Van'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi
[Fotograf: AA]
Van'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. 4 kişinin de tedavisi sürüyor.
8 kişi sahte içki kullanımı şüphesiyle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Hastalananların, il dışından getirilen malzemelerle içki imal edip tükettikleri ortaya çıktı.
2 kişi müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Hastanede tedavi altında olan 2 kişi daha hayatını kaybetti.
4 kişinin tedavisi ise sürüyor.
Etiketler: Sahte İçki Van
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