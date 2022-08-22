8 kişi sahte içki kullanımı şüphesiyle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Hastalananların, il dışından getirilen malzemelerle içki imal edip tükettikleri ortaya çıktı.

2 kişi müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Hastanede tedavi altında olan 2 kişi daha hayatını kaybetti.

4 kişinin tedavisi ise sürüyor.