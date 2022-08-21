Haber Giriş: 21 Ağustos 2022 Pazar 16:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da sahte içki 2 can aldı
Van'da sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 8 kişiden 2'si hayatını kaybetti, 6 kişinin de tedavisi sürüyor.
19 Ağustos'ta 8 kişi sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Durumun bildirilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, kendisi de hastaneye kaldırılan bir şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Alınan beyanlar doğrultusunda, zehirlenenlerin il dışından getirilen malzemelerle imal edilen sahte alkolü tükettikleri belirlendi.
Tedavi altına alınan, aralarında hakkında işlem yapılan ve alkol üretiminde kullanılan malzemeleri temin edenin de bulunduğu 2 kişi hayatını kaybetti.
Hastanedeki 6 kişinin tedavisi sürüyor.
Etiketler: Van Sahte İçki
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