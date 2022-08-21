Gençağa Mahallesi'nde daha önce restore edilen ve ikamet sahipleri tarafından kullanılan tarihi ahşap evlerin bulunduğu bölgedeki bir yapıda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın çevredeki evlere de sıçradı.

[Fotoğraf: AA]

İhbar üzerine bölgeye Erzincan, Kemaliye, İliç ile Malatya'nın Arapgir belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların desteğiyle müdahale edilen yangın 5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Yangından etkilenen bir kişinin tedavi altına alındığı öğrenildi.

[Fotoğraf: AA]

Yangın sonrası tarihi özelliğe sahip restorasyonu yapılmış koruma altındaki 4 tescilli tarihi ev kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekiplerinin evlerin ahşap olması nedeniyle aralıklarla soğutma çalışmalarını sürdürecekleri belirtildi.

Yangında çok sayıda ağacın zarar gördüğü de aktarıldı.