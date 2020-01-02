Türkiye
Tokat-Sivas kara yolundaki kar ve sis sürücüleri zorladı02 Ocak 2020 Perşembe 13:58 - Son Güncelleme 02 Ocak 2020 Perşembe 14:39
Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı ve sis ulaşımda aksamalara yol açıyor.
Kara yolunun Çamlıbel mevkiinde etkili olan kar yağışı ve sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Yatmış ve Kızıliniş bölgeleri arasında da kar yağışı etkili oldu.
Sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği kara yolunda ekipler tuzlama ve küreme çalışması yaptı.
Bölgede kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Kaynak: AA
Etiketler: Tokat Sivas sis Kar yağışı