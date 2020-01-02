Kara yolunun Çamlıbel mevkiinde etkili olan kar yağışı ve sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Yatmış ve Kızıliniş bölgeleri arasında da kar yağışı etkili oldu.

Sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği kara yolunda ekipler tuzlama ve küreme çalışması yaptı.

Bölgede kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kaynak: AA