Adıyaman'da Mahmut ve Gülten Erdil çiftinin yaşadığı iki odalı toprak ev, yağışlara dayanamadı. Çift, oturma odasında otururken yatak odasının tavanı tamamen çöktü.

Olay sonrası Turgut Reis Mahalle Muhtarı Geylani Taş, Adıyaman Belediyesi ve Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkilileri evde incelemede bulundu. Yetkililer, evin diğer kısımlarının da yıkılma ihtimalinin yüksek olması üzerine, ailenin evi boşaltması gerektiğini söyledi.

Kira yardımı yapılacak

Aileye, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan kira yardımı yapılacağı da belirtildi.

Gülten Erdil ve kardeşi Emine Çalışkan yıkılan ev nedeniyle gözyaşlarına boğuldu. Aile, bazı eşyalarını toprak altından çıkararak dışarı bıraktı.

"Şimdi ne yapacağız?"

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de aileye destek vermek için eve geldi.

Gülten Erdil, olay anını şöyle anlattı:

"Baktım ki çöküyor, çat çat ses geldi. Fırsat vermedi yani hemen baktım çöktü. Kaçtık dışarı hemen. Muhtarımın yanına gittim. Sağ olsun hemen geldi yardım etti. Şimdi ne yapacağız? Böyle ortada kaldık. Yardım istiyorum, devletten yardım istiyorum."

"Yıkılan evi tekrar yaparız"

Ailenin çok mağdur durumda olduğunu belirten Muhtar Geylani Taş, şunları söyledi:

"Kocası şeker hastası çalışabilecek durumda değil. Ablamız böbrek hastası maddi durumu çok zayıf. Olayın ilginç tarafı Mahmut bey evden çıkmak istemiyor. Gülten ablamızın eşi. Onu ikna etmeye çalışıyoruz biz. Bir an önce burayı terk etmesi gerekiyor. Çünkü burası çöktükten sonra öbür odaların çökme ihtimalı çok yüksek. Olmazsa yazın yıkılan evi tekrar yaparız diye düşünüyoruz."

Haber- Kamera: Ahmet Arslantaş