12 Kasım'da İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde başörtülü öğretmen Ş. N. E. evine gidiyordu. Karşı yönden gelen Berrak Karaoğlu, bir anda öğretmene saldırdı ve vurmaya başladı. Ne olduğunu anlayamayan öğretmen, aldığı darbelerle savruldu.

Karaoğlu bununla yetinmedi, kendisine tepki gösteren bir adama da saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırıya uğrayan öğretmenin şikayeti üzerine, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Görüntüler incelendi, saldırgan Büyükçekmece'de gözaltına alındı.

Rahatsızlığının arkasına sığındı

İstanbul'daki duruşmada sanık Berrak Karaoğlu, yazılı savunma yaptı. Olay anında sarhoş olduğunu beyan etti. Bipolar bozukluğu bulunduğuna dair sağlık raporu verdi.

Şikayetçi taraf avukatları sanığın sosyal medya paylaşımlarına dikkat çekti. Rahatsızlığının arkasına sığındığını belirtti ve akli durumunun belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderilmesini talep etti.

Daha sonra bir tanık dinlendi. Olay anıyla ilgili görüntüler izlendi. Mahkeme, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde sanığın gördüğü tedaviyle ilgili raporların istenmesini kararlaştırdı.

Sanığın Adli Tıp Kurumuna sevkine ve tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma 31 Ocak'a ertelendi.

Sanığın "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve ''basit yaralama'' suçlarından 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: TRT Haber