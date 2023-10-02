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Türkiye
İHA 02.10.2023 08:02

Tırın uçurumdan yuvarlanmasını dorsesi engelledi

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde Aynalıkaya geçişinde bariyerlere çarpan tır, uçurumda askıda kaldı. Tırın uçurumdan yuvarlanmasını dorsesi önledi. Kazada tır sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Tırın uçurumdan yuvarlanmasını dorsesi engelledi

Nallıhan istikametinde seyreden Ahmet U. idaresindeki tır, Aynalıkaya geçişinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ardından askıda kaldı.

Meydana gelen kazada tırın sürücüsü Ahmet U., hafif şekilde yaralandı. Bariyerlere çarparak askıda kalan tırın dorsesi, uçurumdan aşağı yuvarlanma tehlikesine engel oldu.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hafif yaralanan sürücü Ahmet U.’ya ayakta müdahale edildi.

Askıda kalan tır çekici yardımıyla kurtarıldı.
 

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