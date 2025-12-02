Çok Bulutlu 8.5ºC Ankara
Türkiye
DHA 02.12.2025 16:23

Tırın çarptığı motosikletteki anne ve bebeği öldü, 3 kişi yaralandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, tır ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklette bulunan anne ile 2 aylık bebeği hayatını kaybetti, baba ve iki çocuğu yaralandı.

Tırın çarptığı motosikletteki anne ve bebeği öldü, 3 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, T.B. idaresindeki tır, Antakya-İskenderun kara yolu Dericiler Kavşağı mevkiinde, Suriye uyruklu Ahmet Elhuseyin'in kullandığı motosikletle çarpıştı.

Kazada, motosikletteki aile yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, anne Menar Elhüseyin (24) ile 2 aylık bebeği Abir Elhüseyin'in kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan baba Ahmet Elhuseyin diğer çocukları R.E. ve Ş.E, ambulansla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tır sürücüsü T.B, polis ekiplerince gözaltına alındı.

ETİKETLER
Hatay Trafik Kazası
