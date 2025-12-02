Çok Bulutlu 9.7ºC Ankara
AA 02.12.2025 15:52

Çorum baklavası tescillendi

Çorum baklavasına coğrafi işaret tescil belgesi verildi. Kent genelinde tescillenen ürün sayısı 28'e yükseldi.

Çorum baklavası tescillendi

Çorum baklavası için 23 Şubat 2024'te Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) coğrafi işaret tescili başvurusu yapıldı. Baklava, coğrafi işaret tesciliyle bir geleneksel lezzet resmi olarak koruma altına alındı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum baklavası ile kentteki coğrafi işaret tescilli ürün sayısının 28'e yükseldiğine işaret etti.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Tescilin Çorum'un gastronomi alanındaki marka değerini güçlendirdiğine dikkati çeken Aşgın, şunları kaydetti:

"Ustalık ve sabır gerektiren bu özel lezzet, Çorum mutfağının eşsiz dokusunu yansıtıyor. Çorum son yıllarda gastronomi alanında öne çıkan şehirlerden biri. Sürdürülebilir gastronomi vizyonumuz doğrultusunda, geleneksel lezzetlerimizin tanıtımı ve korunmasına yönelik çalışmalarımız devam edecek."

Çorum
