Haber Giriş: 17 Ocak 2021 Pazar 15:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tipide mahsur kalan ÇEDAŞ ekipleri kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Kangal ilçesinde tipi nedeniyle mahsur kalan Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri kurtarıldı.
Elektrik arızası için 1600 rakımlı Aktepe köyüne giden 4 kişilik ÇEDAŞ ekibi tipiye yakalandı. ÇEDAŞ arıza ekiplerinin mahsur kaldıkları yönündeki ihbar üzerine bölgeye Kangal İlçe Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Karla mücadele ekipleri, tipi nedeniyle kapanan yolu açarak mahsur kalan çalışanları kurtardı.
Etiketler: Kar Yağışı
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