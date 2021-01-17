Haber Giriş: 17 Ocak 2021 Pazar 15:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kar yağışına dayanamayan ağaç arazi aracının üzerine devrildi
[Fotoğraf: AA]
Düzce'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle arazi aracının üzerine devrilen çam ağacı, itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı.
Kültür Mahallesi Mehmet Akif Sokak'ta park halindeki Mine Ö.'ye ait arazi aracının üzerine yoğun kar yağışının etkisiyle kaldırımdaki çam ağacı devrildi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, vinç yardımıyla ağacı kaldırdı. Araç ise sahibi tarafından bulunduğu yerden çekildi.
Ağacın devrildiği arazi aracında küçük çapta hasar oluştu.
Etiketler: Kar Yağışı
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