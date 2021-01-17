Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "COVID-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak Perşembe ülke genelinde başlatılan CoronaVac aşısının uygulamasına devam ediliyor.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Twitter hesabından, aşılanan sağlık çalışanlarının fotoğrafı paylaşıldı.

Aşı uygulamasını teşvik etmek amacıyla #aşızinciri etiketiyle yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Yağmur sonrası gelen güneşli bir Mersin sabahından merhaba. Bayram havasında geçen aşılama takviminde birçok çalışanımızı aşılamanın sevincini yaşıyoruz. Sağlıklı günlere hep birlikte yaklaşıyoruz. Peki ya, sende durum nedir? @adanasehireah.”

Yağmur sonrası gelen güneşli bir Mersin sabahından merhaba. Bayram havasında geçen aşılama takviminde birçok çalışanımızı aşılamanın sevincini yaşıyoruz. Sağlıklı günlere hep birlikte yaklaşıyoruz. Peki ya, sende durum nedir @adanasehireah ? ???????? #aşızinciri @saglikbakanligi pic.twitter.com/nBNEQdJNqZ — Mersin Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi (@MersinSehirHst) January 17, 2021

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden kampanyaya destek

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından kampanyaya destek mesajı geldi.

Hastanenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Merhaba @MersinSehirHst. Adana'da hava çok güzel. Personelimiz heyecanla aşı olmaya devam ediyor. Sen de durum nedir?@ankarasehirhast" ifadesi kullanıldı.