Kartepe'ye 13 Ocak'ta aracıyla giden ve kendisinden bir daha haber alınamayan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Uğur Tolun'u bulmak için jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerince başlatılan arama çalışmasına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği arama faaliyeti, daha önce çalışma yapılmayan bölgelerde yoğunlaştırıldı. Tolun'un son görüldüğü yerle ilgili teknik çalışma gerçekleştiren jandarma ve polis ekipleri, faaliyetlerini sürdürüyor.

Dağcıların da bölgedeki uçurumlarda hava şartlarının uygun olması durumunda arama çalışmalarına katılacağı öğrenildi.

