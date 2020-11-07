Ömrünü sanata adadı, unutulmaz eserlere imza attı.

74 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden besteci, piyanist ve yorumcu Timur Selçuk, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Müzik dünyasının usta ismi için Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Ailesi, dostları ve sevenleri son görev için cami avlusundaydı.

[Fotoğraf: DHA]

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da törene katılan isimler arasındaydı.

Cenaze töreninin ardından açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Çok değerli bir sanatçımızı kaybettik. Çok küçük yaşta sanata başlamış ve ilk konserini de 7 yaşında vermiş olan. Hem kendini çok iyi yetiştirmiş, hem de bir çok öğrenci yetiştirmiş bir insan olarak sanat camiası, kültür camiası çok değerli bir insan kaybetti. Allah rahmet eylesin diyoruz. Mekanı cennet olsun, Allah yakınlarına sabırlar versin. Yeri zor dolduracak bir sanatçımızı kaybettik" diye konuştu.

Öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı, Timur Selçuk'un Türk bayrağına sarılı naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Timur Selçuk kimdir?

Türk müziğinin unutulmaz ustalarından Münir Nurettin Selçuk'un oğlu olan Timur Selçuk,, 5 yaşında piyano çalmaya başladı. İlk konserini henüz 7 yaşındayken verdi.

Galatasaray Lisesi sonrası konservatuvarda piyano eğitimi aldı.

Paris'te müzik eğitimi aldıktan sonra 1975'te Türkiye'ye döndü.

Nazım Hikmet, Orhan Veli ve Atilla İlhan gibi bazı şairlerin eserleri, Timur Selçuk'un besteleriyle hayat buldu.

Usta sanatçı, 1998'de "Devlet Sanatçısı" unvanını aldı.