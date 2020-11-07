Haber Giriş: Kaynak: AA
Tokat'ta koronavirüs tedavisi gören 2 kişi hastaneden kaçtı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tokat'ta yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedavisi gören 2 kişi hastaneden kaçtı. Polis, kaçan kişilerin bulunması için çalışma başlattı.
Tokat Devlet Hastanesinde COVID-19 tedavisi gören S.A. ile A.B, cenazelerinin olduğunu söyleyerek hastane yetkililerinden izin talebinde bulundu.
Yetkililerin talebe olumsuz yanıt vermesi üzerine S.A. ile A.B, hastaneden izinsiz ayrıldı.
İki hastanın hastanede bulunmadığını belirleyen sağlık görevlileri, durumu polise haber verdi.
Polis ekipleri, S.A. ile A.B'nin bulunması için çalışma başlattı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 7 Kasım 2020 Cumartesi 15:02
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