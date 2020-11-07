İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremde evleri yıkılan vatandaşlar, Kızılay Bölge Müdürlüğü'ne enkaz altından çıkarılan eşyalarını almaya gitti. Afetzedeler, raflardaki tozlu eşyalar arasından kendi eşyalarını ararken duygulu anlar yaşadı.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kızılay Bölge Müdürlüğü'nde eşyalarını teslim almaya gelen afetzedelerin yanında olduklarını söyleyerek, Emrah Apartmanı'nda yaşayan ve yakınlarını kaybeden afetzedelere eşyalarını teslim etti. Eşyalar arasında fotoğraf albümleri giysiler, kitaplar, ayakkabılar nevresim takımları ve çeşitli ev eşyaları yer aldı.

“Anılarımızı toplamaya geldik”

Annesi Gülizar Özgür ile birlikte çadıra gelen Gültekin Özgür, enkazdan çıkan eşyaları titizlikle inceleyerek ölen babasından kalan kitapları aradığını söyledi.

Özgür, "Annemin oturduğu apartman Emrah Apartmanı, 32 komşusunu kaybetti. Şu an biz anılarımızı toplamaya geldik buraya. Kitaplar babamın hatırasıydı onları almaya geldik. Babamın okuyup bize bıraktığı kitaplardı. Annem depremden 2 saat önce beni aradı, içinin sıkıldığını söylemişti. Gelip onu evden aldım, 2 saat sonra da deprem oldu" dedi.

Depreme şans eseri yakalanmayan Gülizar Özgür ise çadırdaki eşyaları bakarken duygusal anlar yaşadı. Gözleri dolan Özgür duygularını ifade edemeyecek kadar hüzünlü olduğunu belirtti.

Deprem anında evde olmamamız büyük şanstı

Aynı apartmanda ikamet eden depremzedelerden Ahmet Aykara, deprem anında evde olmamalarının büyük bir şans olduğunu belirterek, şunları anlattı:

"Seferihisar'da yazlığımız vardı. Bir gün önce eşim ısrarla oraya gitmek istediğini söyledi. Kızım onu yazlık eve bıraktı, şu anda hala orada. Ben çadırda kendime ait bir şey bulamadım, sadece bir tencere gördüm. Bizimkine benziyordu. İki tane takım elbisem vardı, onları arayacağım. Çünkü üzerimdekilerden başka bir şeyim kalmadı. Şu an boşluktayım. Allah kimseye böyle bir şey vermesin."



