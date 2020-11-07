Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hastanede yaptırdığı koronavirüs testinin sonucunun pozitif olduğunu bildirdi.

Genel sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Turan, "Değerli hemşehrilerim, son yaptırmış olduğum COVID-19 testim pozitif çıktı. Ancak sağlık durumumun gayet iyi ve tedavime evde devam edeceğim. Çok şükür aile fertlerimizde başka pozitif vaka yok. En kısa süre içerisinde iyileşerek yeniden görevimizin başına geçmeyi, sizlerle yeniden buluşmayı diliyorum" ifadelerini kullandı.