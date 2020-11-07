Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesi Belliyurt Mahallesi'nde, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

İran uyruklu H.J.B'nin evinde çuval içerisinde 12 paket halinde 15 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu. Gözaltına alınan şüphelinin adli işlemleri sürüyor.