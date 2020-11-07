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Karantinada olması gereken kişi alışverişte yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, koronavirüs testi pozitif çıktığı için karantinada olması gereken kişi, alışveriş yaparken yakalandı, daha sonra ambulansla götürüldüğü yurda yerleştirildi.
Süleymanpaşa Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürdü.
Ekipler, Aydoğdu Mahallesi'nde bir işletmede alışveriş yapan R.Ö'nün COVID-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinada bulunması gerektiğini tespit etti.
R.Ö, ambulansla götürüldüğü Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 7 Kasım 2020 Cumartesi 13:08
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