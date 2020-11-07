Haber Giriş: Kaynak: AA
Kocaeli'nde polis kaçakçılığa geçit vermiyor
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nde 540 kilogram kaçak tütün ile 11 bin 800 makaron ele geçirildi. İki şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünce kaçakçılığın önlenmesine ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında, İzmit ilçesindeki bir depoya operasyon düzenlendi.
Depoda ve yükleme yapılan araçta, 540 kilogram kaçak tütün ile kıyılmış tütün doldurulmuş 11 bin 800 makaron, 2 bin 600 boş makaron, 12 paket bandrolsüz kıyılmış tütün ile 100 bandrol bulundu.
İki şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
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