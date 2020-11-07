Zafer Mahallesi'nde dün akşamdan itibaren etkili olan şiddetli yağışın ardından heyelan oldu.

Rize Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Şakir Kurk, beraberindeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Serkan Savaş ile Pazar ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde meydana gelen heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu.

[Fotoğraf: AA]

22 kişinin yaşadığı 4 bina boşaltıldı

Bölgedeki evlerde uzman ekiplerle inceleme yapan Kurk, 22 kişinin yaşadığı ikişer katlı 4 binanın tahliyesine karar verdi.

Kurk, son iki gündür aralıklarla devam eden yağışlarda metrekareye 150 kilogram yağmur düştüğünü, sel ve heyelanlar yaşandığını belirtti.

[Fotoğraf: AA]

En büyük heyelanın Pazar ilçesinde meydana geldiğini ifade eden Kurk, "Dört binamızda 8 dairemizi istinat duvarı ile kurtarmamız mümkün olmadığından nakillerine karar verdik. Vatandaşların boşaltmasını kararlaştırdık. Kira ile ilgili gerekli çalışmaları başlatmış durumdayız. Bu evlerde 22 kişi yaşıyor" dedi.

Kurk, il genelindeki durumu takip ettiklerini vurgulayarak, teknik ekibin çalışmalara devam ettiğini ve şimdilik başka bölgelerde nakli gereken ev olmadığını sözlerine ekledi.

Bazı yollar ulaşıma kapandı

Öte yandan, şiddetli yağışın etkisiyle Hemşin ilçesine bağlı Yaltkaya, Pazar ilçesine bağlı Akbucak, Hoşdere, Sessizdere, Elmalık, Şehitlik ve Subaşı köylerinde de toprak kaymaları meydana geldi.

[Fotoğraf: AA]

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Murat köyü ve Çayeli ilçesine bağlı Beyazsu ve Ağaran Şelalesi yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Heyelan yaşanan bölgelerde ilgili kurumların ekipleri iş makineleri yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor.