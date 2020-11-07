Denizli’nin Sarayköy ilçesinde 24 Ekim'de yüksek gerilim hattından 25 bin lira değerinde demir malzeme çalındı.

Jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timleri olayla ilgili iki kişiyi yakalamış, diğer 2 kişi ise firar etmişti.

Jandarma ekipleri, firarilerden 25 yaşındaki Musa D ve imam nikahlı eşi 20 yaşındaki Ümmü Ç’ nin gizlendiği yeri kısa sürede tespit etti.

"Ateşiniz ölçeceğiz" diyerek eve girip yakaladılar

Zanlıları 36 kamerayı 63 saat izleyerek tespit eden Sarayköy Jandarma Komutanlığı ekipleri ile JASAT ekipleri, şüphelilerin durumdan şüphelenip kaçmaması için kendilerine filyasyon ekibi görünümü verdi.

Filyasyon ekibi kıyafeti giyen jandarma ekipleri, firarilerin evine girdi.

"Ateşiniz ölçeceğiz" bahanesiyle zanlıların yanına yaklaşan jandarma ekipleri 2 kişiyi kıskıvrak yakaladı.

Gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi.