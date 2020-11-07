559 yıllık geçmişiyle her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Kapalıçarşı’nın, olası bir depremde hasar almaması için güçlendirme çalışmaları yapılıyor. Çarşıdaki restorasyon, röleve, tadilat ve deprem güçlendirme çalışmalarının ay sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, dünyanın ilk pazar yerlerinden biri olan ve 42 bin metrekare alan üzerine kurulu tarihi çarşıda, 2 bin 486 dükkan bulunduğunu belirtti.

Olası bir depremde Kapalıçarşı'nın 21 kapısından tahliyenin mümkün olduğunu aktaran Kurtulmuş, "Özel bir tahliye alanı yapacak yerimiz yok. En yakın kapılardan deşarj olması esnafımıza duyuruluyor. Bu konuda AFAD'la ortak çalışmalarımız devam ediyor. Onlar da bunu biliyorlar. Burada verilecek en önemli mesaj esnafımızın panik yapmaması. Bu konuda da Kapalıçarşı esnafı birikimli ve tecrübeli" diye konuştu.

Çarşıda salgın önlemleri alındı

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, COVID-19 pandemisi sürecinde çarşıda alınan önlemlere değinirken, şunları paylaştı:

"İlk günden itibaren maske, mesafe ve hijyen koşullarını dikkate alarak Kapalıçarşı'nın 21 kapısında ateş ölçerle, sosyal mesafeye dikkat ederek, broşür ve anonslarla bültenlerimizi duyurarak önlemlerimizi aldık. Esnaftan mart ve nisan ayında COVID-19 nedeniyle 7 kişi vefat etti, bunlar yaşı 65 üzeri ve çarşımıza gelmeyen kişilerdi."

Kurtulmuş, Kapalıçarşı'nın günlük ziyaretçi sayısının 150 bin olduğunu, ortak alanlarda klima sistemi olmadığını, cam ve kapılar sayesinde çarşının sürekli hava aldığını söyledi. Kurtulmuş, "Pandemi döneminde esnafımızı dükkanlarına 2-3'ten fazla müşteri almama konusunda sürekli ikaz ettik. Her gün anons da ediliyor" ifadesini kullandı.

Çarşıya Balkanlar, Kafkasya ve Orta Doğu'dan turistler geldiğini dile getiren Kurtulmuş, çarşıdaki bütün meslek kollarının açık olduğunu ancak turizme bağlı çalışan dükkanlarda işlerin yavaşladığını kaydetti.

