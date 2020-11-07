Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen Mikro Mobilite Yarışı İntercity İstanbul Park'ta yapıldı. Yarışın başlama işareti olan damalı bayrağı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu salladı.

Yarış öncesinde pistte arabayla tur atan Bakan Karaismailoğlu'na İntercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak eşlik etti. Video içerik üreticilerinin elektrikli scooterlarla yaptığı yarışın ardından dereceye girenlere ödüllerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu verdi.

"11 bin 170 ton asfalt kullanıldı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, mikro mobilite araçlarına önem verdiklerini ve desteklediklerini ifade ederek, "Bugün itibariyle bu efsane pistte dünyada ilk kez yeni nesil ulaşım araçlarının yarışlarına ev sahipliği yaptık. Özellikle salgın sürecinde bireysel hareketlilik sağlayan araçların kullanımına teşvik ediyoruz, bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Mikro-mobilite araçları ile ilgili yönetmelik hazırlıklarımız bitmek üzere. Önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Mevcut Formula 1 pistinde, 5 santimetre kalınlığında taş mastik asfalt kaplamasıyla 11 bin 170 ton asfalt kullanılmıştır. Çok özel teknik ve mühendislik gerektiren özel bir işi arkadaşlarımız başarıyla tamamladı. Formula 1 pilotları önümüzdeki hafta test edecekler" dedi.

"2022 yılında yerli ve milli uydumuzu fırlatacağız”

Bakan Adil Karaismailoğlu, dünyanın salgınla mücadele ettiği bu günlerde hem tedbir aldıklarını hem de önemli teknolojik yatırımlar yaptıklarını ifade etti.

2022 yılında ilk yerli ve milli uydunun uzaya fırlatılacağını belirten Bakan Karaismailoğlu, “Uzaydaki varlığımızı, gücümüzü arttırmak için uydularımızla çalışıyoruz. İnşallah bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Aralık ayı başında TURKSAT 5A uydusunu uzaya fırlatacağız. Yine önümüzdeki yıl haziran ayı itibarıyla 5B'yi uzaya fırlatacağız. Yine tamamıyla milli olan TURKSAT 6A uydumuzun çalışmaları devam ediyor. 2022 itibariyle tamamen yerli ve milli olan uydumuzu fırlatmak için sabırsızlıkla çalışıyoruz. Bu işi ekip olarak başarılı bir şekilde atlattıktan sonra önümüzdeki yıldaki yarışı hedefleyip bekleyeceğiz. Bundan sonra bu işin devamı olacak. 9 yıl ara vermek istemiyoruz. Onun verdiği sorumlulukla bu işin üzerinde çok titriyoruz" diye konuştu.