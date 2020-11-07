Haber Giriş: Kaynak: AA
Eroini otomobilin yangın tüplerine gizleyen sürücü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde yangın tüplerine gizlenmiş 18 kilogram eroin bulundu, sürücü gözaltına alındı.
Çorlu Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekiplerinin, otoyolda şüpheli bir araç bildirmesi üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri harekete geçti.
Ekipler, yolda durdurdukları otomobilde yaptığı aramada, 3 yangın tüpü içerisine gizlenmiş 18 kilo 200 gram eroin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1500 euro ile 600 dolar ele geçirdi.
Otomobil sürücüsü Ü.N. gözaltına alındı.
Etiketler: UyuşturucuSon Güncelleme: 7 Kasım 2020 Cumartesi 11:00
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