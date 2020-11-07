Çorlu Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekiplerinin, otoyolda şüpheli bir araç bildirmesi üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri harekete geçti.

Ekipler, yolda durdurdukları otomobilde yaptığı aramada, 3 yangın tüpü içerisine gizlenmiş 18 kilo 200 gram eroin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1500 euro ile 600 dolar ele geçirdi.

Otomobil sürücüsü Ü.N. gözaltına alındı.