30 Ekim'de gece saatlerinde Pınar Mahallesi'nde cadde üzerindeki kafenin önüne otomobille giden hırsızlar, bir süre dükkanın önünde bekledi. Etrafta araç geçişlerinin azaldığı sırada otomobilden inen 2 kişi dükkana girdi. Bir şüpheli otomobilde beklerken diğer kişi ise etrafı gözledi. dükkana giren 2 hırsız, 400 kilogram ağırlığındaki çelik kasayı yerinden kaldırarak kapıya kadar getirdi.

Arabanın başında bekleyen 3'üncü kişinin yardımıyla kasayı otomobilin içine koyan hırsızlar daha sonra dükkanın önünden ayrıldı.

Sabah saatlerinde dükkana giden işletme sahibi Mehmet Dursun, kasanın yerinde olmadığını görünce polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine giden polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından hırsızları yakalamak için çalışmalara başladı.

Çalıntı plakayla geldiler, kasayı Esenler'de boşalttılar

Hırsızların, dükkanın önüne gittiği otomobilde takılı olan plakayı araştıran polis, plakanın çalıntı olduğunu belirlendi.

Çalınan kasa Esenler'de içi boşaltılmış halde bulundu. Hırsızların yakalanması için çalışmalar devam ederken, kasanın içinde 10 bin liraya yakın para ve 4 daireye ait tapu belgesi olduğu öğrenildi.

"Eliyle koyduğu gibi bulup götürüyorlar"

Hırsızların kasayı elleriyle koymuş gibi bulduğunu söyleyen işletme sahibi Mehmet Dursun, "İçeri giriyorlar, hiçbir şeye dokunmadan çelik kasayı alıp götürüyorlar. Sanki burayı biliyor. Hiçbir yere bakmıyor. Direk gelip kasayı alıyor. Eliyle koyduğu gibi bulup, alıp götürüyorlar. Daha önce böyle bir şey yaşamadık ama tehdit aldık. Para istemeye gelenler oldu, haraç istemeye gelenler oldu. 4 yıldır burada esnafız, ilk defa böyle bir şey yaşadık" diye konuştu.

"Kasayı yol kenarına atıp gitmişler"

Hırsızların kasanın içindekileri aldıktan sonra yol kenara atıp gittiklerini belirten dükkan sahibi, "İçinde evraklarımız vardı. Dairelerimizin tapuları vardı. İçinde, yaklaşık 10-11 bin lira arası para vardı. Onları da alıp götürmüşler. Zaten kasayı, Esenler tarafında bir parkta patlatmışlar. Parayı çekip almışlar, kasayı yol kenarına atıp gitmişler" ifadelerini kullandı.