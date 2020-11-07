Haber Giriş: Kaynak: AA
Konya'da toplu etkinliklere 'COVID-19' kısıtlaması
Konya Valiliğince, gösteri yürüyüşü, oturma eylemi ve çadır kurma gibi etkinlikler, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 15 gün süreyle kısıtlandı.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, il sınırları içerisinde kamu düzeninin bozulmaması, hak ve özgürlüklerin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ve COVID-19 salgınının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda, il genelinde yapılacak gösteri yürüyüşü, oturma eylemi, çadır kurma gibi etkinlikler, 8 Kasım saat 00.01'den 22 Kasım saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklandı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 7 Kasım 2020 Cumartesi 14:17
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