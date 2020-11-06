Türk Sanat Müziği bestecisi Münir Nurettin Selçuk ve tiyatro sanatçısı Şehime Erton’un oğlu olan Timur Selçuk, 74 yaşında yaşamını yitirdi.

İstanbul'da 2 Temmuz 1946'da dünyaya gelen başarılı sanatçı, 5 yaşında piyano çalmaya başladı ve 7 yaşında ilk konserini verdi.

5 yaşında piyano çalmaya başlayan ve 7 yaşında ilk konserini veren sanatçı, 52 yıllık sanat hayatına birçok değerli eser ve unutulmaz başarılar sığdırdı.

"Sen Nerdesin", "Beyaz Güvercin", "Ayrılanlar İçin" ve "İspanyol Meyhanesi" adlı eserlerin de aralarında bulunduğu unutulmaz şarkılara imza atan sanatçı, Ümit Yaşar Oğuzcan, Orhan Veli, Attila İlhan ve Nazım Hikmet'in şiirlerinden bestelediği şarkıları müzikseverlerle buluşturdu.

Ankara Sanat Tiyatrosu'nda 10 yıl çalışan Selçuk, "Ferhat ile Şirin", "Şeyh Bedrettin Destanı", "Rumuz Goncagül ve "Galilei-Galileo" adlı eserlerle birlikte çok sayıda tiyatro oyununun müziklerine imza attı. "Sarıpınar 1914", "Üç İstanbul", "Cahide", "Hakkari'de Bir Mevsim" filmlerinin müziklerini de yaptı.

Çok sesli müziğin duayen ismi Timur Selçuk, 1998'de "Devlet Sanatçısı" unvanı almıştı.