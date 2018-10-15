TİKA'dan Filistin'deki Al Razi Hastanesi'ne kuvöz desteği

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, istatistiklere göre Filistin genelinde her bin bebekten yaklaşık 18'inin 1 yaşına varmadan çeşitli sebeplerden hayatını kaybettiği hatırlatılarak, bebek ölümlerinin en yüksek oranda görüldüğü Cenin şehrinde 1990 yılından bu yana yılda 250 bin kişiye hizmet veren Al Razi Hastanesi'ne kuvöz temin edildiği belirtildi.

5 kuvöz yardımıyla hastanenin yenidoğan ünitesinin kapasitesinin yüzde 40 artırılarak sunduğu hizmetlerin kapsam ve kalitesinin yükseltilmesinin hedeflendiği vurgulanan açıklamada, TİKA'nın Filistin halkını her alanda olduğu gibi sağlık alanında da desteklediği aktarıldı.

Açıklamaya göre, özellikle anne çocuk sağlığına dair faaliyetlere önem veren ve Filistin'de sağlık alanında Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de birçok projeye imza atan TİKA, 30 yataklı Tubas Türk Devlet Hastanesi ve 180 yataklı Gazze Türkiye Filistin Dostluk Hastanesi projeleriyle de 2 önemli sağlık tesisini daha Filistin halkına kazandırdı.

TİKA'nın Filistin'de anne çocuk sağlığı, engellilerin yaşam şartlarının iyileştirilmesi, sağlık merkezlerinin hizmet kapasitelerinin artırılması gibi birçok alanda faaliyetlerine devam ettiği vurgulanan açıklamada ayrıca mart ayından bu yana Gazze'deki protestolar neticesinde ortaya çıkan insani krize yönelik geniş çaplı ilaç ve tıbbi malzeme desteği verildiği belirtildi.

Kaynak: AA