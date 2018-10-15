Muş'ta terör propagandasına operasyon: 8 gözaltı

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Bulanık ilçesinde "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 8 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Halkın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanan açıklamada, vatandaşların her türlü ihbarlarının emniyet ve asayişin sağlanması konusunda etkinliği artıracağı kaydedildi.

Kaynak: AA