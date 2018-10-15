Son bir haftada 25 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı 8 Ekim-15 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen "İç Güvenlik Operasyonları"nın bilançosunu açıkladı.

Son bir haftada 14'ü ölü, 5'i sağ, 6'sı ise teslim olmak üzere 25 terörist etkisiz hale getirildi.

5 bin 589 kişi gözaltına alındı

Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin Hava ve Kara unsurları 2 bin 912 operasyon yaptı. Terör grupları ile bağlantısı tespit edilen 848 terörist gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan 300'ünün PKK/KCK, 53'ünün DEAŞ, 466'sının FETÖ ve 29'unun sol terör örgütleri ile irtibatı belirlendi.

4 bin 402 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından, 339 Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında olmak üzere toplam 5 bin 589 kişi gözaltına alındı.

Sığınakları yerle bir edildi

8 ilde yapılan operasyonlarda Diyarbakır 24, Şırnak 3, Ağrı 2, Bingöl 2, Erzurum 1, Bitlis 1, Tunceli 1, Muş 1 olmak üzere terör örgütünün sığınak ve barınak olarak kullandığı 35 nokta etkisiz hale getirildi.

17’si ağır ve uzun namlulu toplam 20 silah, 22 adet el bombası, 653 kilo patlayıcı madde, 20 adet El Yapımı Patlayıcı/Mayın imha edildi. Bin 881 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi.

Terörün finans kaynağına darbe

Son bir haftada uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 3 bin 278 operasyonda; bin 478 kilo esrar, 723 kilo eroin, 6 kilo metamfetamin, 2,5 kilo bonzai, 15 kilo afyon, 778 adet ectasy, 965 bin 162 adet captagon, 2 bin 072 adet sentetik ecza, 6 bin 311 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca, 300 bin 053 paket kaçak sigara, 175 bin 893 litre kaçak yakıt yakalandı. Operasyonlar kapsamında 4 bin 402 kişi gözaltına alındı.

Siber suçlarla mücadele

Terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 176 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Düzensiz göçle mücadele

557’si denizlerde olmak üzere toplam 7 bin 276 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 339 organizatör gözaltına alındı.

Kaynak: TRT Haber