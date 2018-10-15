Doğu ve Güneydoğu'yu toz fırtınası vurdu

Suriye üzerinden gelen toz bulutu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinin bazı illerinde yaşamı olumsuz etkiledi.

Gaziantep

Doğu rüzgarlarının etkisiyle Mardin ve Şanlıurfa istikametinden Gaziantep'e ulaşan toz zerrecikleri, sabah erken saatlerde etkisini göstermeye başladı.

Görüş mesafesinin azalmasına neden olan toz bulutu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yetkililer, üç gün devam edecek olan durumun özellikle öğlen ile akşam saatleri arasında etkisinin daha yüksek olacağı buna bağlı olarak vatandaşların daha dikkatli ve duyarlı bulunması gerektiği belirtildi.

Malatya

Malatya'da toz bulutu etkili oldu. Kentte sabah saatlerinde etkili olan toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Toz bulutu ilçelerde de etkisini gösterdi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için toz taşınımı uyarısında bulunuldu.

Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmeyen 5 ilde, rüzgarların değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Bölgenin batısında toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek hava kalitesinde ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa ile birçok ilçede Suriye'den gelen ve gece şiddetini arttıran toz bulutu nedeniyle vatandaşlar, oto yıkamacılara akın etti.

Alınan bilgiye göre, Suriye üzerinden gelen toz bulutu güneyden esen rüzgarla, kent merkezinin yanı sıra başta Siverek, Akçakale, Ceylanpınar ile Viranşehir olmak üzere birçok ilçede hayatı olumsuz etkiliyor.

Birkaç gündür belirli zamanlarda etkisini arttıran toz bulutu bazı yerlerde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Kentte sabaha doğru etkisini kaybeden toz taşınımı nedeniyle vatandaşlar, araçlarıyla oto yıkamacılara akın etti.

Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, yaklaşık bir haftadır Suriye üzerinden gelen çöl tozlarının tarım alanlarını da olumsuz etkilediğini aktardı.

Öte yandan meteoroloji yetkilileri söz konusu olumsuz havanın 17 Ekim Çarşamba gününe kadar süreceğini belirtti.

Kilis

Suriye'den gelen toz bulutu Kilis'te de hayatı olumsuz etkiliyor. Toz bulutu, güneyden esen rüzgarla kent merkezi ve bazı ilçelerde etkili oldu.

Yoğunluğu giderek artan toz bulutu görüş mesafesinin düşmesine neden olurken trafiği de olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji verilerine göre, toz bulutunun kentte yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Adıyaman

Adıyaman'da toz bulutu hayatı olumsuz etkiliyor.

Suriye üzerinden gelen toz bulutu kent merkezi ve bazı ilçelerde etkili oldu.

Yoğunluğu giderek artan toz bulutu görüş mesafesinin düşmesine neden olurken trafiği de olumsuz etkiliyor.

Toz bulutu ve sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı, trafikte seyreden araçlar sis farını açtı.

Meteoroloji yetkilileri, toz bulutunun yarın sabaha kadar etkili olacağını bildirdi.

Kaynak: AA