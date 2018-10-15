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FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon: 36 gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 33'ü üsteğmen 3'ü teğmen olmak üzere 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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FETÖnün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon: 36 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki gizli yapılanmasına soruşturma yürüttü. 

Ankesörlü ve kontörlü telefonlar ile aralarında gizli haberleştikleri belirlenen ve FETÖ ile irtibatı tespit edilen 33 üsteğmen ile 3 teğmen hakkında gözaltı kararı verildi. 

Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 17 ilde operasyon başlatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün düzenlediği operasyonda 9 pilot gözaltına alındı. 

Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor. 

Kaynak: TRT Haber

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