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Sosyal medyada Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ve çocuklara taciz iddiası

Sosyal medyada Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden ve çocuklara cinsel tacizde bulunup video çeken kişiler gözaltına alındı.

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Sosyal medyada Mustafa Kemal Atatürke hakaret ve çocuklara taciz iddiası

Sosyal medyada infiale yol açan Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret edilen videoyu çeken ve hakaret eden kişi ile çocukları cinsel içerikli taciz edip, videoyu çekip yayınlayan kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabı üzerinden, sosyal medyada yayımlanan Atatürk'e hakaret ve çocuklara yönelik taciz görüntüleriyle ilgili paylaşımda bulundu.

Her iki görüntünün de sosyal medyada infiale yol açtığını belirten Soylu, şunları söyledi:

"Atatürk'e hakaret edilen videoyu çeken ve hakaret eden, çocuklarımıza cinsel içerikli tacizi yapıp, videoyu çekip yayınlayan kişiler Türk polisi tarafından gözaltına alınmışlardır. Kamuoyunu saygıyla duyurulur."

 


 

"Başsavcılığın talimatıyla soruşturma açıldı ve gözaltına alındı"

Öte yandan, İzmir'de sosyal medya aracılığı ile yaydığı görüntülerde sözde düzenlediği yarışmalarda para verme vaadiyle küçük yaştaki çocuklara genel ahlaka aykırı davranışlar yaptırmaya zorlayan kişi de gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise Twitter hesabından çocuklara yönelik "cinsel istismar" iddiasını içeren video paylaşımına ilişkin, "İzmir Başsavcılığımızın talimatıyla soruşturma açılmış ve gözaltına alınmıştır" bilgisini verdi.

 


"Yargımız bu tarz olayların üzerine süratle gitmeye devam edecek"

Bakan Gül, sosyal medyada yer alan Atatürk'e hakaret edilen bir başka görüntüye ilişkin de "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret videosu failine Cumhuriyet savcımız tarafından soruşturma açılmıştır. Yargımız bu tarz olayların üzerine süratle gitmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA 

Etiketler: sosyal medya, Mustafa Kemal Atatürk, gözaltı
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