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Şırnak'ta teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Şırnak Uludere'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

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Şırnakta teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Şırnak Uludere ilçesi Gülyazı köyü Kurudere mevkisinde, PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat olduğu bilgisi üzerine bölgede çalışma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce yapılan arazi aramasında, kayalıklar arasına gizlenmiş örgüt mensuplarına ait çuval içerisinde 1 kalaşnikof uzun namlulu silah, 2 roket sevk fişeği, 4 antitank mühimmatı ve 10 kilogram amonyum nitrat bulundu.

Mühimmatlar olay yerinde imha edilirken, ele geçirilen silaha ise incelenmek üzere jandarma ekiplerince el konuldu.

Kaynak: AA

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