Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda hareketlilik

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu binası önünde yerli ve yabancı gazetecilerin bekleyişi sürüyor.

Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girmesinin ardından kendisinden haber alınamamasıyla ilgili kapsamlı soruşturma devam ediyor.

Polis bariyerleriyle çevrili başkonsolosluk binası önünde yerli ve yabancı gazetecilerin bekleyişi sürerken, konsolosluğa sivil plakalı otomobillerle gelen 9 kişi, 4 ayrı araçla binadan çıktı.

Bu kişilerden ikisi, 06 AH 5016 ve 34 ADK 536 plakalı iki ayrı araçla saat 22.35'te, üçü de 34 NL 1806 plakalı otomobille saat 22.50'de konsolosluktan ayrıldı. Üç kişinin konsolosluktan çıkarken ellerinde çantalar taşıdığı görüldü.

Öğle saatlerinde konsolosluğa giren 4 kişi ise saat 23.15'te 34 NF 9342 plakalı otomobille konsolosluk binasından çıkış yaptı.

Olay

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve Batı medyasında Ortadoğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak bilinen Washington Post yazarı Suudi Arabistanlı Cemal Kaşıkçı'dan, resmi işlemler için 2 Ekim tarihinde Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na nişanlısı ile birlikte gittikten sonra haber alınamadı.

Emniyet kaynaklarınca, Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı, Başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve bir kısmı Suudi yetkili olan 15 Suudi vatandaşının da bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlendi.

Dışişleri Bakanlığına çağrılan Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Velid bin Abdulkerim El-Hireyci'ye kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin soruşturma sürecinde "tam bir iş birliği içinde olunması" mesajı iletildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, konsolosluktaki adli işlemler için bir başsavcıvekili ve bir cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Dışişleri Bakanlığından, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunda inceleme yapılacağı açıklandı.

ABD istihbaratının yaptığı bir dinlemede, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın bazı vaatlerle Suudi Arabistan'a dönmesinin sağlanması, daha sonra da tutuklanmasını emrettiği ileri sürüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin son açıklamasında, "Başkonsolosluk yetkilileri 'buradan çıktı' demekle kendini kurtaramaz." dedi.

Kaynak: TRT Haber, AA